https://static.news.ru/photo/60f84df0-a54b-11e9-a37b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Нициональная полиция Украины/Twitter

Обстрел из гранатомёта здания телеканала «112» является очередным актом запугивания всех украинских журналистов. Так охарактеризовал произошедшее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Инцидент является возмутительным. Это акт запугивания всех украинских работников медиа. Подобные действия происходят не первый раз, но правоохранители ещё не нашли и не наказали виновных, — приводит его слова украинский телеканал NewsOne.

Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как писал News.ru, накануне телеканал «112 Украина» обратился к международным организациям. Журналисты сообщили об угрозах, которые начали поступать из-за анонсированного на канале фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».