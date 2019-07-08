https://static.news.ru/photo/6cf55f9e-a1b3-11e9-9370-fa163e074e61_1024.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский действительно заинтересован в прекращении военных действий в Донецкой народной республике, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Зеленский хочет остановить войну в Донбассе, потому что у него нет другого выхода, — отметил Морозов в интервью РИА Новости .

Ранее Зеленский допустил снятие экономической блокады с Донбасса, если предприятия региона вернутся под контроль Киева. Он также хочет расширить список товаров, которые можно будет перемещать через линию разграничения в Донбассе, заменив его перечнем товаров, запрещённых к перевозке. Украинский лидер отметил, что мир в Донбассе наступит благодаря дипломатии и санкционной политике, писал News.ru.