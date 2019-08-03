https://static.news.ru/photo/385a2cca-b607-11e9-b3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инициатива главы США Дональда Трампа заключить новое ядерное соглашение является привлекательной. Но к оформлению документа, кроме РФ, Штатов и Китая, должны присоединиться Франция и Великобритания, также имеющие потенциал в этой области, рассказал член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Сенатор добавил, что любые шаги в сторону ограничения и контроля оружия массового поражения являются позитивным процессом, пишет РИА Новости .

Полагаю, если уж делать новое соглашение, то, на мой взгляд, было бы справедливо расширить его до «большой пятёрки», — поделился мнением политик.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа 2019 года Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

Ранее News.ru сообщал, что Москва и Вашингтон смогут выйти на новые договорённости о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.