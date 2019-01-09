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На Украине разочаровались в купленных у США тепловозах

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Старый советский локомотив вытащил застрявший на одном из участков украинской железной дороги тепловоз General Electric, поставленный Украине из США.

По словам экс-замминистра инфраструктуры страны Александра Кавы, инцидент произошёл 3 января 2019 года на участке Волноваха — Камыш — Зоря.

Он отметил, что хвалёный тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал с поездом весом всего 3768 тонн, поэтому ему на помощь пришлось отправить построенный 37 лет назад на заводе «Лугансктепловоз» локомотив 2ТЭ116, который на этом же участке дороги легко водит поезда весом 4,5 тысячи тонн.

«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха — Камыш — Зоря, используя тепловозы General Electric ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116», — написал в своём Facebook бывший замминистра инфраструктуры страны Александр Кава.

Всего Украина заказала у General Electric Transportation 30 локомотивов стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый.

Ранее News.ruписал о том, что компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) остро нуждается в замещении импортных запчастей. По словам главы предприятия Евгения Кравцова, прежде всего речь идёт о российской продукции. Он отметил, что в 2019 году железнодорожникам потребуется более полумиллиона единиц запчастей, и призвал украинских производителей создать альтернативу российской продукции.


#украина #железнодорожныйтранспорт
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