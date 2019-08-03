https://static.news.ru/photo/0dea5774-b5ff-11e9-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Хорст Тельчик Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западу необходимо выработать стратегию по восстановлению взаимного доверия с Россией, считает Хорст Тельчик, который был советником экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля и занимал пост руководителя Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, канцлеру Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и избранному главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно обсудить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшее развитие отношений с российской стороной.

Он уточнил, что им следует рассмотреть вопрос о выборе стратегии, которая приведёт к доверительным отношениям с РФ и снизит напряжённость, передаёт радиостанция Deutschlandfunk .

Как писал News.ru, ранее журналист из американского издания Foreign Policy заявил, что Соединённые Штаты добьются улучшения отношений с Россией в случае, если смогут сделать две вещи. Одной из них является внушение Москве страха перед Вашингтоном.