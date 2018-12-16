Минск опроверг сообщения о закрытом совещании Лукашенко

https://news.ru/storage/news/7c269c5a2f18ffa218f3a892cec8bbe1/c31f4412-8ce8-486c-82d0-cde4c29bdd0a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики.

«С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было», — цитирует РИА Новости Эйсмонт.

Она подчеркнула, что это слухи, которые являются плодом буйной фантазии.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл тайное совещание, посвящённое суверенитету страны. Руководство республики намерено «до конца стоять за независимость». Как выяснило издание «Наша Нива», участники совещания обсудили меры, которые нужно предпринять «в условиях давления с российской стороны». Сразу после этой встречи белорусский лидер сделал резонансное заявление о желании России «инкорпорировать Белоруссию».