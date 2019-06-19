https://static.news.ru/photo/e30e5bd8-928e-11e9-b1ad-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Коков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

«Цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может оказаться сопоставимым с оружием массового уничтожения. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам активнее «рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления». В этой связи, считает Коков, Интернет при «безусловно, положительных моментах» таит в себе и угрозы, «порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов, — приводит слова Кокова ФАН .

Замсекретаря Совбеза также уточнил, что эксперты насчитали порядка 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. По его мнению, это позволяет сделать вывод, что «наступает эра технологического и „цифрового“ терроризма».

Как писал News.ru, Коков также отметил, что террористические организации проявляют всё больший интерес к ядерному и биологическому оружию, а также к токсичным химикатам для проведения атак. При этом современные технологии позволили боевикам создавать холодное и огнестрельное оружие из полимерных материалов в кустарных условиях с помощью 3D-принтеров, и его невозможно распознать металлодетекторами.