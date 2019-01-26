Совбез ООН проголосовал за обсуждение ситуации в Венесуэле

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Члены Совета Безопасности ООН проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле. Россия выступила против.

Перед голосованием в начале заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит угроз от происходящего в Венесуэле. Ему возразил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что правительство Николаса Мадуро несёт ответственность за гуманитарный кризис и предложил рассмотреть вопрос о ситуации в стране на международном уровне.

В итоге девять стран проголосовали за, две страны воздержались, против высказалось четыре государства.

Ранее News.ru писал о том, что Лондон, Париж, Мадрид и Берлин выставили президенту Мадуро ультиматум. Если он не назначит внеочередные президентские выборы, то эти страны признают оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это публикацией в Facebook, обратив внимание на синхронность таких заявлений.