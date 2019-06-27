https://static.news.ru/photo/afd5507c-98ed-11e9-98be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Руководство американской авиакомпании Southwest Airlines решило продлить мораторий на полёты принадлежащих ей Boeing 737 MAX до 1 октября.

В качестве профилактической меры из нашего расписания будут исключены более 4 тысяч рейсов, — говорится в сообщении компании.

Southwest Airlines извинилась перед клиентами, передаёт РИА Новости .

Эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.

Как писал News.ru, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) нашло новый «потенциальный фактор риска» у пассажирских самолётов Boeing 737 MAX. Обнаруженный дефект предписано устранить.