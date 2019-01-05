Сотрудников Huawei наказали за твит с iPhone

https://news.ru/storage/news/cbaf8365c6a2c3c3c604edbee45902ce/d76d65d7-6678-46d9-ba88-bdf4121b582f_850.jpg Zhang Xuefei/Global Look Press

Производящая смартфоны китайская компания Huawei Technologies применила против двух сотрудников штрафные санкциями. Причиной стали поздравления с Новым годом, отправленные в корпоративный аккаунт в Twitter с iPhone.

Сотрудников понизили в должности, снизив месячную зарплату снижена на 5000 юаней ($728,27), а оклад директора Huawei по цифровому маркетингу заморожен на год, пишет Reuters.

Санкции применены к работникам компании за твит Happy # 2019, под которым стояла пометка «отправлено через iPhone». Пост был срочно удален, но его скриншот широко разошелся по соцсетям. Как заявил во внутренней записке старший вице-президент компании Чен Лифанг, инцидент с рекламой продукции Apple нанёс бренду Huawei ущерб.

При попытке стороннего обработчика соцсетей Huawei — компании Sapient — обойти блокировки американских соцсетей в китайском сегменте интернета произошёл сбой. Столкнувшись с проблемами VPN, сотрудники Huawei решили отправить сообщение через iPhone с роуминговой sim-картой, не позаботившись о внешнем виде твита.

Как писал News.ru, в 2018 году китайские компании пригрозили сотрудникам санкциями в случае покупки каких-либо устройств Apple. Пользователи, нарушившие постановления руководства, могут лишиться премий, получить урезанную зарплату или даже быть уволены. При этом используется не только кнут, но и пряники в виде крупных субсидий на покупку продукции Huawei.