https://static.news.ru/photo/da67e58e-98c0-11e9-ba37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники компании Huawei долгое время работали с китайскими военными над исследовательскими проектами.

За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с разнообразными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как минимум по 10 исследовательским проектам, охватывающим искусственный интеллект и радиосвязь, — сообщает Bloomberg.

По данным издания, работы в том числе велись над технологиями, позволяющими определять эмоции человека по видеороликам в Интернете.

Также сотрудники Huawei вместе с НОАК разрабатывали спутниковые системы сбора изображений Земли.

Huawei не ведёт какие-либо НИОКР в сотрудничестве или партнёрстве с институтами, связанными с НОАК, — заявил представитель Huawei Гленн Шлосс.

Как ранее писал News.ru, основатель и генеральный директор Huawei Рен Женфей заявил, что Google потеряет 700–800 млн пользователей, если компания откажется от операционной системы Android.