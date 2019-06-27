Сотрудники компании Huawei долгое время работали с китайскими военными над исследовательскими проектами.
За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с разнообразными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как минимум по 10 исследовательским проектам, охватывающим искусственный интеллект и радиосвязь, — сообщает Bloomberg.
По данным издания, работы в том числе велись над технологиями, позволяющими определять эмоции человека по видеороликам в Интернете.
Также сотрудники Huawei вместе с НОАК разрабатывали спутниковые системы сбора изображений Земли.
Huawei не ведёт какие-либо НИОКР в сотрудничестве или партнёрстве с институтами, связанными с НОАК, — заявил представитель Huawei Гленн Шлосс.
Как ранее писал News.ru, основатель и генеральный директор Huawei Рен Женфей заявил, что Google потеряет 700–800 млн пользователей, если компания откажется от операционной системы Android.