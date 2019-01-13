Сотрудники горнолыжного курорта погибли от взрыва

Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во французской Верхней Савойе погибли при применении взрывного устройства, вызывающего сход лавины.
«Сотрудники должны были подготовить лыжную базу после обильного снегопада, превентивно вызвав лавину с помощью взрывного устройства», — сообщает Dauphine Libere.
На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.
Ранее News.ru писал, что в Австрии под лавиной погибли три горнолыжника из ФРГ. Ещё один пропал без вести. По данным агентства DPA, трагедия произошла в местечке Лех. Группа горнолыжников каталась на закрытом участке трассы.