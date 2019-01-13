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Сотрудники горнолыжного курорта погибли от взрыва

imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во французской Верхней Савойе погибли при применении взрывного устройства, вызывающего сход лавины.

«Сотрудники должны были подготовить лыжную базу после обильного снегопада, превентивно вызвав лавину с помощью взрывного устройства», — сообщает Dauphine Libere.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

Ранее News.ru писал, что в Австрии под лавиной погибли три горнолыжника из ФРГ. Ещё один пропал без вести. По данным агентства DPA, трагедия произошла в местечке Лех. Группа горнолыжников каталась на закрытом участке трассы.


#Франция #курорт #лавина
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