Телеканал «112 Украина» опубликовал на своём официальном сайте
Мы, сотрудники телеканала «112 Украина», просим правоохранительные органы защитить нас от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам, — говорится в сообщении.
Также редакция напомнила властям о таких ситуациях притеснения журналистов, как поджог здания канала «Интер», избиение корреспондента NewsОne Дарьи Билеры и различные запугивания независимых СМИ. Редакция «112 Украина» упрекнула президента страны Владимира Зеленского в бездействии и «подстёгивании радикальных группировок совершать незаконные акции против журналистов».
Команда телеканала потребовала от власти прекратить травлю и начать соблюдать законы Украины.
13 июля радикальные организации намерены провести митинг у здания, где находится офис «
Ранее News.ru писал, что украинский генпрокурор пригрозил телеканалу «112 Украина» привлечением к ответственности в случае демонстрации фильма Оливера Стоуна. Фильм называется «Нерассказанная история Украины».