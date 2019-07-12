https://static.news.ru/photo/2e946ae8-a4c8-11e9-8075-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Телеканал «112 Украина» опубликовал на своём официальном сайте заявление , обращённое к правоохранительным органам Украины с просьбой защитить их от угроз национал-радикалов.

Мы, сотрудники телеканала «112 Украина», просим правоохранительные органы защитить нас от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам, — говорится в сообщении.

Также редакция напомнила властям о таких ситуациях притеснения журналистов, как поджог здания канала «Интер», избиение корреспондента NewsОne Дарьи Билеры и различные запугивания независимых СМИ. Редакция «112 Украина» упрекнула президента страны Владимира Зеленского в бездействии и «подстёгивании радикальных группировок совершать незаконные акции против журналистов».

Команда телеканала потребовала от власти прекратить травлю и начать соблюдать законы Украины.

13 июля радикальные организации намерены провести митинг у здания, где находится офис « 112 Украина ». Согласно документу, сотрудникам угрожают физическим насилием в случае, если они завтра придут на работу.

Ранее News.ru писал, что украинский генпрокурор пригрозил телеканалу «112 Украина» привлечением к ответственности в случае демонстрации фильма Оливера Стоуна. Фильм называется «Нерассказанная история Украины».