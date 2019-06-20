Суд Анкары вынес приговоры 224 участникам путча 2016 года. При этом 17 обвиняемых получили более 140 пожизненных сроков.
Речь идёт о высокопоставленных военных, которые утверждали план переворота и отдавали приказы, направленные на его реализацию.
В их числе бывший главнокомандующий турецкой армией Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим и бывший командир жандармерии Али Осман Гюрджан. Последние двое отдавали приказы об авиаударе по административным зданиям турецкой столицы и о переброске в неё сил спецназа.
Суд вынес оправдательные приговоры 33 подсудимым, дела ещё 13 будут рассматриваться в закрытом порядке на другом заседании, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что суд Стамбула приговорил пожилого жителя Турции к чтению биографии действующего президента Реджепа Эрдогана. Мужчину наказали за оскорбительные высказывания в адрес главы государства.