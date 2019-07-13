https://static.news.ru/photo/b68274a4-a577-11e9-8285-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Люди в черном» Фото: Columbia Pictures Corporation

Более полумиллиона человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы в Неваде. Люди хотят увидеть якобы спрятанных там инопланетян.

Мы все встретимся у туристического места Alien Center «Зоны 51» и скоординируем наш вход, — пишут организаторы возможного флешмоба.

Они также предлагают участникам бежать, «как Наруто, чтобы опередить пули». Это главный герой одного из аниме.

На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Событие запланировано на 20 сентября.

«Зона 51» долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над пришельцами.

Настоящее назначение этой базы неизвестно. Власти США признали её существование лишь в 2013 году.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.

Кроме того, Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США находятся обломки некоего космического корабля. По словам хозяина Белого дома, ему об этом ничего не известно, писал News.ru.