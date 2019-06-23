Более 400 пилотов подали иск к компании Boeing в связи с намеренным «беспрецедентным сокрытием» конструктивных недостатков самолёта.
Согласно судебным документам, пилоты учились летать на 737 MAX, а так как полёты этой модели сейчас приостановлены, они понесли убытки. Также сотрудники авиакомпаний заявили о психологическом дискомфорте из-за отсутствия работы.
Инициатор группового иска не намерен раскрывать своего имени «из-за страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами».
По его словам, компания принимала участие в «беспрецедентном сокрытии известных недостатков MAX, что, как ожидалось, стало причиной крушения двух самолётов и последующей приостановки полётов по всему миру».
Пилоты также выразили возмущение по поводу решения Boeing оборудовать воздушные лайнеры автоматизированным программным обеспечением — MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которое, как считают истцы, придали модели MAX «опасные аэродинамические недостатки при управлении».
Рассмотрение иска состоится 21 октября в чикагском суде, передаёт
Ранее News.ru писал, что американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.