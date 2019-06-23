https://static.news.ru/photo/d62ada4a-957c-11e9-9b1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 400 пилотов подали иск к компании Boeing в связи с намеренным «беспрецедентным сокрытием» конструктивных недостатков самолёта.

Согласно судебным документам, пилоты учились летать на 737 MAX, а так как полёты этой модели сейчас приостановлены, они понесли убытки. Также сотрудники авиакомпаний заявили о психологическом дискомфорте из-за отсутствия работы.

Инициатор группового иска не намерен раскрывать своего имени «из-за страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами».

По его словам, компания принимала участие в «беспрецедентном сокрытии известных недостатков MAX, что, как ожидалось, стало причиной крушения двух самолётов и последующей приостановки полётов по всему миру».

Пилоты также выразили возмущение по поводу решения Boeing оборудовать воздушные лайнеры автоматизированным программным обеспечением — MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которое, как считают истцы, придали модели MAX «опасные аэродинамические недостатки при управлении».

Рассмотрение иска состоится 21 октября в чикагском суде, передаёт ABC .

Ранее News.ru писал, что американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.