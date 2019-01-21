USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,282 $   Brent62.46 $ Bitcoin3,546.29 $
МОСКВА-9°C11:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сотни мигрантов из Гондураса отправились в США

David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Четвёртый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. Он насчитывает около 400 человек, до границы с Гватемалой добрались уже более трети.

«Мигранты начали собираться на автобусной станции города Сан-Педро-Сула и стартовали в сторону гватемальской границы», — передает телеканал Telesur.

Караваны мигрантов начали двигаться через Мексику в США осенью 2018 года. Целые семьи покидают Гондурас, спасаясь от бедности и преступности. С третьим караваном границу Гватемалы и Мексики пересекли около двух тысяч гондурасских мигрантов.

Ранее News.ru писал, что правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп. «Мексика отказывается что-либо делать. Мы уже задержали две колонны, но без стены нашим военным будет тяжко», — написал глава Белого дома в своём Twitter.


#сша #мигранты #Гондурас
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 00:37, 20 января 2019
Около 170 мигрантов исчезли в Средиземном море
происшествия 23:02, 12 января 2019
Мигрант в ФРГ напал с ножом на беременную женщину
в мире 22:15, 12 января 2019
Внук мексиканского мигранта хочет стать президентом США
Лента новостей
в мире 11:49
Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности
экономика 11:48
Курс доллара вырос на 3 копейки
спорт 11:48
На футбольные матчи хотят пускать только трезвых фанатов
технологии 11:39
Добровольная маркировка фотокамер стартует 1 марта
технологии 11:35
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
Другие новости
в мире 11:49
Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности
в мире 11:20
Рыбные заводы на южных Курилах хотят открыть в 2019 году
в мире 10:59
САА обнаружила боеприпасы боевиков в сирийской провинции
в мире 10:59
Журналист неожиданно поговорил по телефону с Трампом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top