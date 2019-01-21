Сотни мигрантов из Гондураса отправились в США

https://news.ru/storage/news/7ad1959859a9413c474cfd4ff11fd11d/edc9d6a3-c42d-4ea9-a787-242038267154_850.jpg David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четвёртый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. Он насчитывает около 400 человек, до границы с Гватемалой добрались уже более трети.

«Мигранты начали собираться на автобусной станции города Сан-Педро-Сула и стартовали в сторону гватемальской границы», — передает телеканал Telesur.

Караваны мигрантов начали двигаться через Мексику в США осенью 2018 года. Целые семьи покидают Гондурас, спасаясь от бедности и преступности. С третьим караваном границу Гватемалы и Мексики пересекли около двух тысяч гондурасских мигрантов.

Ранее News.ru писал, что правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп. «Мексика отказывается что-либо делать. Мы уже задержали две колонны, но без стены нашим военным будет тяжко», — написал глава Белого дома в своём Twitter.