Сотни людей эвакуированы из поезда во Франкфурте

Франкфуртская полиция сообщает об эвакуации пассажиров поезда №ICE74 и перекрытии двух железнодорожных веток. Правоохранительные органы ищут бомбу.
Всего, как следует из заявления полиции в Twitter, из состава выведено 500 пассажиров. Им ничего не угрожает.
Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.— Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.
Maßnahmen laufen.
Bewahren Sie Ruhe#bpol
*pk
10 декабря работники железной дороги устроили массовую забастовку и практически полностью парализовали движение поездов в Германии, писал News.ru. Железнодорожники требуют повышения зарплат, но не могут договориться с руководством. Они устроили предупредительную забастовку, остановив движение поездов дальнего следования.