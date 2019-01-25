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Сотни людей эвакуированы из поезда во Франкфурте

Frank Rumpenhorst/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Франкфуртская полиция сообщает об эвакуации пассажиров поезда №ICE74 и перекрытии двух железнодорожных веток. Правоохранительные органы ищут бомбу.

Всего, как следует из заявления полиции в Twitter, из состава выведено 500 пассажиров. Им ничего не угрожает.

10 декабря работники железной дороги устроили массовую забастовку и практически полностью парализовали движение поездов в Германии, писал News.ru. Железнодорожники требуют повышения зарплат, но не могут договориться с руководством. Они устроили предупредительную забастовку, остановив движение поездов дальнего следования.


#германия #поезда
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