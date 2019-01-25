Сотни людей эвакуированы из поезда во Франкфурте

https://news.ru/storage/news/49eb38aa2460cd6948083562be835885/596620fd-f4cb-4d36-aff9-5d4e06727747_850.jpg Frank Rumpenhorst/Global Look Press

Франкфуртская полиция сообщает об эвакуации пассажиров поезда №ICE74 и перекрытии двух железнодорожных веток. Правоохранительные органы ищут бомбу.

Всего, как следует из заявления полиции в Twitter, из состава выведено 500 пассажиров. Им ничего не угрожает.

Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.

Maßnahmen laufen.

Bewahren Sie Ruhe#bpol

*pk — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.

10 декабря работники железной дороги устроили массовую забастовку и практически полностью парализовали движение поездов в Германии, писал News.ru. Железнодорожники требуют повышения зарплат, но не могут договориться с руководством. Они устроили предупредительную забастовку, остановив движение поездов дальнего следования.