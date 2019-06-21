Число пострадавших в результате столкновений участников протестных акций с полицией в Грузии превысило 300 человек.
Ранения различной степени тяжести получили 240 демонстрантов и 80 сотрудников правоохранительных органов, сообщает «
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.
Полиция применила для разгона протестующих водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты в ответ забрасывали силовиков различными предметами.
Как ранее писал News.ru, лидеры грузинской оппозиции анонсировали новую акцию протеста на 21 июня. Они заверили, что на этот раз митинг будет проходить мирно.