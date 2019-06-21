https://static.news.ru/photo/dc5ff75e-9402-11e9-9160-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/shushandriya

Число пострадавших в результате столкновений участников протестных акций с полицией в Грузии превысило 300 человек.

Ранения различной степени тяжести получили 240 демонстрантов и 80 сотрудников правоохранительных органов, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на местное телевидение. Кроме того, в числе пострадавших есть представители СМИ. Их число не уточняется.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Полиция применила для разгона протестующих водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты в ответ забрасывали силовиков различными предметами.

Как ранее писал News.ru, лидеры грузинской оппозиции анонсировали новую акцию протеста на 21 июня. Они заверили, что на этот раз митинг будет проходить мирно.