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Сотни человек погибли в Таиланде за несколько дней

Exclusivepix Media/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Более 300 человек стали жертвами волны ДТП, прокатившейся по Таиланду с 27 по 31 декабря. Большинство аварий произошло с участием мотоциклистов.

В общей сложности зафиксировано 2761 ДТП. Погибли 314 человек и ещё 2848 пострадали.

Лидирует по числу столкновений провинция Чиангмай, тогда как большинство жертв приходится на долю Накхонратчасиме. Наиболее распространённые причины инцидентов — превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, передаёт Bangkok Post.

В то же время издание отмечает, что эти показатели — далеко не самые высокие для Таиланда. Оказывается, дороги страны стали «чуть менее смертоносными» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее News.ru сообщил о том, что 1 января в Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль скорой помощи. В результате столкновения с иномаркой трое медиков получили травмы.


#праздники #ДТП #Таиланд
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