Сотни беженцев вернулись в родные края в Сирии

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Люди приехали из Ливана и Иордании, многие разместились в своих домах.
Российские военные продолжают проводить гуманитарные акции, сообщает российский Центр по примирению сторон в САР. За последние сутки нуждающимся сирийцам выдали сотни продовольственных наборов. Инженеры занимаются разминированием местности и объектов в Сирии. За последние часы уничтожили 30 опасных предметов.
Ранее News.ru писал, что РФ помогла вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.