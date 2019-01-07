USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.67 $ Bitcoin4,021.64 $
МОСКВА-10°C18:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сотни беженцев вернулись в родные края в Сирии

Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Люди приехали из Ливана и Иордании, многие разместились в своих домах.

Российские военные продолжают проводить гуманитарные акции, сообщает российский Центр по примирению сторон в САР. За последние сутки нуждающимся сирийцам выдали сотни продовольственных наборов. Инженеры занимаются разминированием местности и объектов в Сирии. За последние часы уничтожили 30 опасных предметов.

Ранее News.ru писал, что РФ помогла вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.


#сирия #беженцы #Родина
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
в мире 13:51, 6 января 2019
Сирия закрыла все порты
в мире 14:57, 3 января 2019
Сирия соболезнует России в связи с ЧП в Магнитогорске
в мире 17:35, 29 декабря 2018
Сирия может вернуться в Лигу арабских государств
Лента новостей
в мире 18:43
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
спорт 18:33
Эксперты WADA прибудут в Россию
общество 18:33
Брат Уилана надеется на новый визит к родственнику
в мире 18:22
Сирийские курды потребовали от США разъяснений
общество 18:21
Онлайн-сервис ГИБДД внёс в базу фото нарушений
Другие новости
в мире 18:43
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
в мире 18:22
Сирийские курды потребовали от США разъяснений
в мире 18:21
Юнкер и Мэй провели «дружеский разговор» по телефону
в мире 18:04
Французский телеканал объявил бойкот «жёлтым жилетам»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top