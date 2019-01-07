Сотни беженцев вернулись в родные края в Сирии

https://news.ru/storage/news/29f7778c92f355ed994c22585093f41c/2e8b79ce-06a8-497b-b013-4f52e25745b5_850.jpg Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Люди приехали из Ливана и Иордании, многие разместились в своих домах.

Российские военные продолжают проводить гуманитарные акции, сообщает российский Центр по примирению сторон в САР. За последние сутки нуждающимся сирийцам выдали сотни продовольственных наборов. Инженеры занимаются разминированием местности и объектов в Сирии. За последние часы уничтожили 30 опасных предметов.

Ранее News.ru писал, что РФ помогла вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.