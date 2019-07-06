https://static.news.ru/photo/3802518c-9fe9-11e9-bd47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Учёные из Эксетерского университета в Великобритании установили, что одним из препятствий для жизни акул и скатов является пластиковый мусор. По данным различных исследований, зафиксировано уже более тысячи таких случаев.

Основную опасность для хищников представляют рыболовные сети. Многие рыбы попадают в них ещё в детстве, а по мере роста их тела лески впиваются в кожу, нанося травмы, передаёт die Welt .

Ранее News.ru писал, что фрагмент зуба акулы, застрявший в ноге мужчины на четверть века после неудачной встречи с морской хищницей, сослужил полезную службу науке. Учёные удивились, узнав, что во фрагменте через 25 лет после инцидента всё ещё осталась ДНК для анализа.