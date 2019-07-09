https://static.news.ru/photo/a6578c36-a26b-11e9-8139-fa163e074e61_1024.jpg Фото: unsplash.com

Совокупное состояние всех миллионеров в мире в 2018 году сократилось на 3% и составило $68,1 трлн, как и число самих этих людей — на 0,3%, до 18 млн человек. Падение показателей наблюдается впервые за семь лет.

В целом, такое снижение обусловлено кризисной ситуацией на фондовых рынках вместе с замедлением темпов экономического роста, говорится в обзоре Capgemini SA.

Меньше всего богачей стало в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе, в то время как в Северной Америке ситуация практически не изменилась. При этом на Ближнем Востоке число состоятельных людей, наоборот, выросло на 5,8%, а в Латинской Америке — на 1,9%.

В итоге людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в $1 млн, в Северной Америке составило 5,7 млн, в Европе — 4,8 млн, в АТР — 6,1 млн, на Ближнем Востоке — 0,7 млн, в Латинской Америке — 0,6 млн, в Африке — 0,2 млн.

Ранее News.ru опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России по итогам 2018 года. Наибольший доход в размере 9,97 млрд рублей в прошлом году получил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт».

Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков, являющийся депутатом Законодательного собрания Челябинской области и совладельцем компании «Южуралзолото».

На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев.