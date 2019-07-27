https://static.news.ru/photo/462536fc-b070-11e9-baf9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.

Как пишет The Sun, соседям пары по респектабельному району Лондона запретили даже заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.

Им дозволено только произнести «Доброе утро» или другое приветствие, но только в случае, если принц или его супруга сами обратятся к ним. Как только инструкция попала в СМИ, во дворце от неё открестились, заявив, что её придумали сами чиновники, без ведома Гарри и Меган.

Как писал News.ru, королева Великобритании Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать её 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. Там она намерена преподать герцогине Сассекской уроки поведения на публике, поскольку симпатизирует принцессе. Поездка в королевскую резиденцию станет первой для принцессы Меган и новорождённого сына Арчи. По словам герцогини, это большая честь для неё. Известно, что 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган, считают её «привлекательной и умной».