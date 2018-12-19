USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Соседи Сирии готовят для Асада деньги

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
Что стоит за слухами о планах глав Ирака и Туниса помочь Дамаску

Визит в Дамаск президента Судана большинство экспертов толкуют как новую страницу в истории сирийского конфликта и свидетельство готовности суннитских монархий Персидского залива взаимодействовать с Асадом. Российские информагентства прочат Сирии новые официальные контакты с лидерами, а также восстановление членства в Лиге арабских государств. Несмотря на реальные контакты региональных игроков с Дамаском, важно отделять сенсацию от дежурных новостей и зондаж почвы от реальной готовности внешних игроков вложиться в разоренную гражданской войной страну.

В Багдаде опровергли сообщения о скором визите избранного в октябре президента Берхема Салиха в Сирию, передает турецкое Anadolu Agency. Пресс-секретарь администрации главы государства Локман Фейли заявил, что утверждения СМИ о встрече Салиха с главой сирийского режима «в ближайшие дни» не соответствуют действительности. Общественность будет проинформирована заранее о зарубежных визитах президента, при этом на данный момент речи о подготовке к визиту в Сирию не идёт, добавил чиновник. Источник, близкий к президентской администрации, отметил, что в январе-феврале график Берхема Салиха не предусматривает посещения Сирии.

Ранее о скором визите главы Ирака впервые с 2011 года сообщили российские СМИ со ссылкой на иракский дипломатический источник. Информагентства подчеркивали, что сирийско-иракские контакты происходят постоянно: 18 декабря посол Сирии в Ираке обсудил с министром транспорта Абдаллой Луайби возможное открытие пограничного перехода в районе городов Аль-Букамаль (САР) и Аль-Каим (Ирак), а в октябре министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари в Дамаске встретился с Башаром Асадом и главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. 

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-ДжаафариThierry Monass/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари

Кроме того, 16 декабря в Багдаде прошла очередная встреча по обмену разведданными между представителями оборонных ведомств Ирака, России, Сирии и Ирана. Там до сих пор продолжает функционировать официально открытый в 2015 году «Четырёхсторонний центр обмена информацией». О его деятельности и эффективности известно крайне мало, но, по всей видимости, в центре осуществляется не только обмен данными о террористах, но и ведётся координация действия в районе сирийского-иракского пограничья.

Также российские издания распространили информацию о том, что якобы президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси планирует поднять вопрос восстановления членства САР в Лиге арабских государств во время январского экономического саммита в Бейруте и обсудить приглашение Асада на саммит ЛАГ в марте 2019 года. Связи ЛАГ с официальным Дамаском были приостановлены сразу после того, как тот избрал насилие главным инструментом «общения» с протестующими и оппозицией. Однако глава МИД Туниса опроверг сообщения российской прессы.

В октябре Башар Асад сказал малоизвестной кувейтской газете, что Сирия достигла «большого взаимопонимания» с арабскими государствами после многих лет враждебности. Возможно, что в Ираке и Тунисе действительно прорабатываются варианты официального сотрудничества на высшем уровне, а опровержения были стандартным ответом на не вовремя опубликованную информацию журналистами. Так, News.ru писал о контактах Дамаска с ОАЭ и работах в здании посольства Эмиратов в сирийской столице, а также о недавнем и неожиданном официальном визите в Сирию президента Судана Омара аль-Башира — он первым из арабских лидеров посетил Дамаск с момента начала кровопролитной войны, гражданский характер которой сирийский режим категорически отказывается признавать. Но не исключено, что появившиеся друг за другом сообщения — скоординированная информационная волна, направленная на создание впечатления, что международная изоляция постепенно заканчивается, региональные игроки готовы признать легитимность сирийского режима.

Так, приезд аль-Башира аналитики также трактуют по-разному. Одни считают это «только шагом» Хартума и напоминают о довольно противоречивой репутации президента Судана. Другие указывают на признаки дистанцирования Хартума от оси Саудовской Аравии и ОАЭ и трактуют последовавшее за поездкой заявление аль-Башира о поддержке йеменской кампании и расширении связей между ВС Судана и Саудовской Аравии как маневрирование. Третьи отмечают особую связь сирийского трека с отношениями Судана и России, которые имеют неофициальное измерение — СМИ давно сообщают о присутствии в этой стране бойцов ЧВК Вагнера, а исследователи обращают внимание на маршрут российских самолётов, который пролегает в Судан через сирийскую Латакию.

В экспертной среде довольно популярно мнение о том, что страны Персидского залива якобы поняли, что Иран военным путём из Сирии убрать невозможно и теперь самый рациональный путь — принять участие в реконструкции страны в обмен на усилия Дамаска сдерживать иранское влияние. Однако большой вопрос, насколько такое мнение соответствует действительности — ОАЭ последовательно расширяют амбиции в регионе Ближнего Востока и Африки и взаимодействуют в САР не только с Дамаском, но и с представителями курдской Федерации Северная Сирия, которые хотели бы сохранить остатки своей государственности. Кроме того, Тегеран за время войны сформировал многоэшелонированное присутствие в Сирии и глубоко проник в военно-политическую сирийскую элиту. В этом смысле Дамаск в ходе переговоров может давать любые обещания в ожидании инвестиций, однако в них ещё кто-то должен всерьёз поверить для полноформатного возобновления сотрудничества и финансирования.

Кирилл Семёнов, директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам:

Возможный визит президента Ирака в Сирию следует рассматривать в контексте подтверждения Багдадом приверженности союзническим отношениям с Дамаском. Сирия и Ирак наряду с Россией и Ираном — участники так называемой «малой» антитеррористической коалиции с координационным центром в Багдаде. Кроме того, многочисленные проиранские, но иракские группировки принимают участие в гражданской войне в Сирии, часть из них вошла в состав регулярных элитных соединений САА. При этом подразделения этих же группировок в Ираке входят в состав ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и интегрировались в иракские силовые структуры. Таким образом силовые структуры обеих стран тесно переплетены между собой.

Также не исключено, что Ирак будет готов оказать определённую финансовую помощь в восстановлении Сирии. В нынешних условиях Багдад располагает куда большими возможностями на этом направлении, чем находящийся под санкциями Иран. Кроме того, президент Ирака, будучи курдом, наверняка заинтересован в решении курдского вопроса в Сирии. В целом визиты представителей иракского руководства выглядят куда менее сенсационно, чем посещение Дамаска суданским президентом — союзником КСА и ОАЭ.


#сирия #башарасад #Ирак
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
Что означает приезд президента Судана в Дамаск
в мире 18:48, 18 декабря 2018
Путь Сирии в арабскую семью прокладывают россияне
Что означает приезд президента Судана в Дамаск
Как Саудовская Аравия ищет новые политические решения
в мире 08:00, 14 декабря 2018
Эр-Рияд создаёт новый блок против Ирана и ОАЭ
Как Саудовская Аравия ищет новые политические решения
У ненависти аравийских столиц к Асаду вышел срок годности
в мире 13:10, 11 ноября 2018
Эмираты в полушаге от открытия посольства в Сирии
У ненависти аравийских столиц к Асаду вышел срок годности
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
в мире 11:28
Что предпримут союзники США в Сирии
Уход американцев из САР отражает неприязнь Трампа к сухопутным силам
в мире 10:39
Власти Литвы вернули свободу задержанному россиянину
в мире 10:21
Новая церковь Украины хотела сделать заказ у ювелиров из РФ
в мире 10:09
Полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top