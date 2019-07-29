https://static.news.ru/photo/bb038552-b023-11e9-a6e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутат Верховной рады, избранный от партии «Слуга народа», Максим Бужанский открестился от идеи однопартийца Никиты Потураева, призвавшего новые власти Украины переименовать Россию в «Московию», а русский язык в «российский».

По словам Бужанского, подобные предложения — это калька неудачников, вроде экс-президента Украины Петра Порошенко.

Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьёзным людям, то мы должны быть серьёзными людьми, — сказал он в интервью изданию «Страна.ua».

Политик также раскритиковал решение Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза», констатировав, что единственным результатом Майдана стала «легализация нацизма».

Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину, — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что все прекрасно знают, «кто завёл людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел».

Ранее News.ru писал о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил официально переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский, чтобы жители страны смогли отличить его от «украинского русского». Политик пояснил, что у каждого языка есть свои диалекты, поэтому «украинскому русскому» надо дать официальное название «руська мова».