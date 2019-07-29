Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский резко высказался о тех, кто хочет отменить празднование Дня Победы. По его словам, если фракция поддержит соответствующую инициативу, он выступит против.
Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днём «Памяти и примирения» <...> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? — цитирует его РИА Новости.
По его словам, указ Порошенко о праздновании Дня освобождения от Советского Союза поставил украинцев в тупик. Власть не обосновала необходимость заменить всё советское антисоветским. При этом , по его мнению, «все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел».
История уже написана, и единственный результат Майдана — легализация нацизма, — резюмировал Бужанский.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Ранее News.ru сообщал, что иностранным гражданам могут на три года запретить въезд на территорию Украины, если те попытаются провезти георгиевские ленты. Этот символ в стране запрещён.