https://static.news.ru/photo/dee326da-b1e5-11e9-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский резко высказался о тех, кто хочет отменить празднование Дня Победы. По его словам, если фракция поддержит соответствующую инициативу, он выступит против.

Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днём «Памяти и примирения» <...> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? — цитирует его РИА Новости .

По его словам, указ Порошенко о праздновании Дня освобождения от Советского Союза поставил украинцев в тупик. Власть не обосновала необходимость заменить всё советское антисоветским. При этом , по его мнению, «все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел».

История уже написана, и единственный результат Майдана — легализация нацизма, — резюмировал Бужанский.

В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Ранее News.ru сообщал, что иностранным гражданам могут на три года запретить въезд на территорию Украины, если те попытаются провезти георгиевские ленты. Этот символ в стране запрещён.