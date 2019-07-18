https://static.news.ru/photo/9d1acedc-a953-11e9-803b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова американского сенатора Чака Шумера о том, что российское фотоприложение FaceApp представляет угрозу национальной безопасности. Он назвал заявление политика паранойей, отметив, что все претензии по этому поводу нужно направлять компании Apple.

Претензии нужно предъявлять Apple, потому что это приложение скачивается из App Store. И именно они отвечают за безопасность своих приложений, или <...> по крайней мере, должны отвечать, — заявил Соловьев в беседе с изданием « ПолитЭксперт ».

Соловьёв в шутку добавил, что в компанию пробрались российские агенты, поскольку русские «уже повсюду». Телеведущий подчеркнул, что смешно говорить о «русской опасности» после того, как компания Cambridge Analytica показала всё, что она умеет, во время выборов Трампа.

Опасность в том, что люди могут видеть, как они предположительно будут выглядеть лет через сто? Может, у них просто психика слабая, и они не могут принять старость. Тогда пусть пользуются функцией, которая позволяет им выглядеть моложе, — заключил он.

Ранее американский сенатор счёл FaceApp «опасной». По его словам, она является угрозой для национальной безопасности и конфиденциальности «миллионов американских граждан», писал News.ru.