https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв посмеялся над реакцией некоторых жителей Украины, возмутившихся трансляцией его политического телешоу, повещённого итогам выборов в Верховную раду, в одном из букмекерских клубов в Киеве.

О, как! Боятся, — написал он на своей странице в Twitter.

Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что украинский журналист Дмитрий Малышко подал жалобу в Службу безопасности Украины (СБУ) на то, что на экранах в офисе букмекеров PariMatch в Киеве транслировалась передача Соловьёва. Он подчеркнул, что показ в прямом эфире программы с «Россия-1», «в которой присутствует вражеская пропаганда, — это чересчур».

О,как! боятся. Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев https://t.co/OJ67r5c6sA — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 июля 2019 г.

Ранее News.ruисал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил оппозиционеру Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Жкрналист заявил, что обладает этим статусом уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.