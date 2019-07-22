Российский телеведущий Владимир Соловьёв посмеялся над реакцией некоторых жителей Украины, возмутившихся трансляцией его политического телешоу, повещённого итогам выборов в Верховную раду, в одном из букмекерских клубов в Киеве.
О, как! Боятся, — написал он на своей странице в Twitter.
Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что украинский журналист Дмитрий Малышко подал жалобу в Службу безопасности Украины (СБУ) на то, что на экранах в офисе букмекеров PariMatch в Киеве транслировалась передача Соловьёва. Он подчеркнул, что показ в прямом эфире программы с «Россия-1», «в которой присутствует вражеская пропаганда, — это чересчур».
Ранее News.ruисал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил оппозиционеру Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Жкрналист заявил, что обладает этим статусом уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.