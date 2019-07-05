Владимир Соловьёв Фото: facebook.com/vrsoloviev

Телеведущий Владимир Соловьёв в свойственной ему манере прокомментировал странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне. Мнение на это счёт он изложил в своём Twitter.

Что с Зеленским? Тяжёлое похмелье? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался, — написал Соловьёв.

По мнению шоумена, жизнь нельзя сравнить с сериалом, а роль главы государства никак не соотносится с ролью в кино. При этом он отметил, что Зеленского нельзя назвать обречённым: всё зависит от его личных качеств.

Но пока всё выглядит печально, — резюмировал ведущий.

Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. Ролик с участием украинского лидера уже прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Она предположила, что политик просто устал.

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