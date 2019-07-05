Телеведущий Владимир Соловьёв в свойственной ему манере прокомментировал странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне. Мнение на это счёт он изложил в своём Twitter.
Что с Зеленским? Тяжёлое похмелье? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался, — написал Соловьёв.
Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что приходит осознание того ужаса в который он ввязался. Жизнь не сериал. Ответственность за судьбу страны, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшимhttps://t.co/AqxRlhslr0
По мнению шоумена, жизнь нельзя сравнить с сериалом, а роль главы государства никак не соотносится с ролью в кино. При этом он отметил, что Зеленского нельзя назвать обречённым: всё зависит от его личных качеств.
Но пока всё выглядит печально, — резюмировал ведущий.