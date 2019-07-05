https://static.news.ru/photo/951d68ca-a089-11e9-9477-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: facebook.com/vrsoloviev

Телеведущий Владимир Соловьёв в свойственной ему манере прокомментировал странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне. Мнение на это счёт он изложил в своём Twitter .

Что с Зеленским? Тяжёлое похмелье? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался, — написал Соловьёв.

Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что приходит осознание того ужаса в который он ввязался. Жизнь не сериал. Ответственность за судьбу страны, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшим https://t.co/AqxRlhslr0 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 7 июля 2019 г.

По мнению шоумена, жизнь нельзя сравнить с сериалом, а роль главы государства никак не соотносится с ролью в кино. При этом он отметил, что Зеленского нельзя назвать обречённым: всё зависит от его личных качеств.

Но пока всё выглядит печально, — резюмировал ведущий.

Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. Ролик с участием украинского лидера уже прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Она предположила, что политик просто устал.