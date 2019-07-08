https://static.news.ru/photo/470ca270-a180-11e9-b393-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Российский журналист Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из творческого человека превращается в «держиморду».

Таким образом он прокомментировал экстренное обращение президента Украины из-за намерения местного канала провести телемост с РФ.

Нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти, — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

По его мнению, Украина «камня на камне» не оставляет от свободы слова.

Телемост «Нам надо поговорить» был намечен на 12 июля. Разговор должен был пойти вокруг острых проблем между государствами, но без политиков.

Ранее руководство NewsOne заявило об отмене телемарафона с коллегами из России. В качестве причины называются угрозы прямой физической расправы с журналистами, писал News.ru.