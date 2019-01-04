Солома погубила десятки тысяч цыплят во Франции

https://news.ru/storage/news/f91f4057ad761b4ecd244a752e80d78a/dcbc7ee8-1ac2-41ea-b164-6e98a2a98b07_850.jpg Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Пожар на птицеферме во Франции закончился массовой гибелью цыплят. ЧП произошло из-за возгорания соломы.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя погубило свыше 30 тысяч птиц, сообщает France Info. Пожарные вовремя потушили возгорание и предотвратили уничтожение других объектов комплекса.

Ранее News.ru писал о гибели около 150 свиней и коров во время пожара на частной ферме под Хабаровском. Постройка площадью 1,5 тысячи квадратных метров оказалась полностью объята огнём. Сложность тушения была связана с ухудшением погодных условий — сильный ветер способствовал быстрому распространению языков пламени по всему периметру здания.