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Солома погубила десятки тысяч цыплят во Франции

Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пожар на птицеферме во Франции закончился массовой гибелью цыплят. ЧП произошло из-за возгорания соломы.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя погубило свыше 30 тысяч птиц, сообщает France Info. Пожарные вовремя потушили возгорание и предотвратили уничтожение других объектов комплекса.

Ранее News.ru писал о гибели около 150 свиней и коров во время пожара на частной ферме под Хабаровском. Постройка площадью 1,5 тысячи квадратных метров оказалась полностью объята огнём. Сложность тушения была связана с ухудшением погодных условий — сильный ветер способствовал быстрому распространению языков пламени по всему периметру здания.


#Франция #пожар
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