Солома погубила десятки тысяч цыплят во Франции

Пожар на птицеферме во Франции закончился массовой гибелью цыплят. ЧП произошло из-за возгорания соломы.
Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя погубило свыше 30 тысяч птиц, сообщает France Info. Пожарные вовремя потушили возгорание и предотвратили уничтожение других объектов комплекса.
Ранее News.ru писал о гибели около 150 свиней и коров во время пожара на частной ферме под Хабаровском. Постройка площадью 1,5 тысячи квадратных метров оказалась полностью объята огнём. Сложность тушения была связана с ухудшением погодных условий — сильный ветер способствовал быстрому распространению языков пламени по всему периметру здания.