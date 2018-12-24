Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования

270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции.
Глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен обеспокоен ситуацией, в которой здоровье солдат подвержено опасности. По его словам, бельгийские военные вынуждены использовать очень старое обмундирование: балаклавы, изготовленные ещё в 50-х годах двадцатого века, армейские бахилы, защитные очки.
«Мы боимся, что наши военные получат обморожение», — заявил Уссен.
В ответ на это правительство Бельгии сообщило, что в ближайшее время груз с необходимым обмундированием прибудет в Эстонию, где ожидают усиление морозов до –30 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что снег будет идти 24 декабря в Московском регионе на протяжении суток, также местами ожидается гололедица. Днём в российской столице ожидается от 7 до 5 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. В Московской области днём будет от 10 до 5 градусов ниже нуля, а ночью местами похолодает до 12 градусов мороза.