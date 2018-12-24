Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования

https://news.ru/storage/news/8498d178548a1734d75c32c496366eab/2ca97c1e-0201-48a0-834d-c42a60c33d77_850.jpg Sergei Stepanov/Global Look Press

270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции.

Глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен обеспокоен ситуацией, в которой здоровье солдат подвержено опасности. По его словам, бельгийские военные вынуждены использовать очень старое обмундирование: балаклавы, изготовленные ещё в 50-х годах двадцатого века, армейские бахилы, защитные очки.

«Мы боимся, что наши военные получат обморожение», — заявил Уссен.

В ответ на это правительство Бельгии сообщило, что в ближайшее время груз с необходимым обмундированием прибудет в Эстонию, где ожидают усиление морозов до –30 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что снег будет идти 24 декабря в Московском регионе на протяжении суток, также местами ожидается гололедица. Днём в российской столице ожидается от 7 до 5 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. В Московской области днём будет от 10 до 5 градусов ниже нуля, а ночью местами похолодает до 12 градусов мороза.