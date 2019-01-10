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Сокровища Тутанхамона отправят в Париж

Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

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Сокровища Тутанхамона в рамках мирового турне перевезут в выставочный центр Гранд-аль в Париже. Жители Европы смогут насладиться их видом с марта по сентябрь 2019 года. 

«Эта выставка особенно важна для нас, так как мы приближаемся к столетнему юбилею открытия гробницы Тутанхамона», — заявил Захи Хавасс, известный египетский археолог и главный организатор турне.

В январе прошлого года часть сокровищ Тутанхамона отправилась в пятилетнее «кругосветное путешествие». В его рамках артефакты фараона будут выставлены в десяти ведущих музеях мира. Фараон Тутанхамон стал всемирно известен благодаря чрезвычайно богатой гробнице и историям о «проклятье», которое наложили на его захоронение. Его усыпальницу нашли в 1922 году. Об этом сообщает официальный портал выставки.

Ранее News.ru писал, что музеи Московского Кремля покажут уникальные экспонаты из собрания российского императора Петра I. Выставка начнёт работать в ноябре этого года. Посетители выставки смогут увидеть около 200 предметов, в число которых входят архивные документы, регалии, образцы парадного оружия, произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, медали и монеты, а также научные инструменты, которые принадлежали императору.


#Франция #Париж #выставка #Тутанхамон
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