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ЕС предоставит Украине деньги на реализацию соглашения

Пётр Порошенко Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Украинское правительство и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2018 года. На реализацию договорённостей ЕС выделит партнёру €37 млн.

По некоторым данным, часть суммы будет направлена на помощь учреждениям Украины в укреплении уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод, передаёт «Европейская правда»

Как сообщал News.ru, ранее советник главы украинского МИДа Тарас Качка признал, что Евросоюз отказывается от интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. По его словам, Киев несколько раз рапортовал о соответствии своего законодательства законам в сфере технического регулирования, однако Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) так и не было заключено.


#украина #евросоюз #СОГЛАШЕНИЕ
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