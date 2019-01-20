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Социалисты Украины выдвинули кандидата в президенты

Илья Кива facebook.com/kivailya

Илья Кива

в мире [ версия для печати ]

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива примет участие в президентских выборах. Его кандидатуру предложил председательствующий на очередном съезде Виктор Слыш.

По данным Соцпартии, решение о выдвижении Кивы было принято единогласно.

«Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья», — заявил кандидат.

Как писал News.ru, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство намерено жёстко бороться со скупкой голосов во время предвыборной кампании. По его словам, никто не сможет договориться с МВД и Нацполицией «о широко закрытых глазах на мерзость скупки голосов».


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #партия #кандидат #социалисты
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