Собор Элладской церкви рассмотрит автокефалию ПЦУ

https://news.ru/storage/news/e01406c0fb069ac203d576b48abf6bb3/ff652b0d-d51f-4988-bbc3-dc14a7ac437c_850.jpg Gaston Brito/Global Look Press

Элладская православная церковь обсудит предоставление автокефалии Украине на специальном заседании Священного синода иерархии с участием всех греческих иерархов.

«Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви», — сообщил РИА Новости источник в церкви.

Ранее News.ru писал, что Священный синод Элладской православной церкви не стал признавать недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ), а передал вопрос на рассмотрение Архиерейского собора.