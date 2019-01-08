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Собор Элладской церкви рассмотрит автокефалию ПЦУ

Gaston Brito/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Элладская православная церковь обсудит предоставление автокефалии Украине на специальном заседании Священного синода иерархии с участием всех греческих иерархов.

«Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви», — сообщил РИА Новости источник в церкви.

Ранее News.ru писал, что Священный синод Элладской православной церкви не стал признавать недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ), а передал вопрос на рассмотрение Архиерейского собора.


#украина #греция #автокефалия
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