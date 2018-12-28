Снежный шторм накрыл юго-восток США

https://news.ru/storage/news/e71c200b2798220f001952f0bf9b4a8b/8ef9bd3d-ed20-46d7-b5a2-823746a6d682_850.jpg Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США трудная ситуация на дорогах, сложившаяся из-за сильного снежного шторма, стала причиной ДТП, в котором погиб человек.

На юго-востоке страны и Среднем Западе прошла мощная буря. В результате во многих районах сложилась опасная ситуация, в том числе на дорогах. В аэропортах 865 авиарейсов были отменены, и еще 7 тыс. задержаны. Специалисты предупреждают об опасности шторма жителей штатов Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота, Миннесота.

Ранее News.ru писал о том, что в Шотландии шесть грузовых автомобилей, находившихся на пароме, перевернулись на палубе в условиях экстремального ветра. Несколько машин скорой помощи вместе с полицией и пожарными службами были отправлены на место происшествия. Российский сухогруз «Кузьма Минин» двумя часами ранее сел на мель возле Корнуолла.