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Снежный шторм накрыл юго-восток США

Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В США трудная ситуация на дорогах, сложившаяся из-за сильного снежного шторма, стала причиной ДТП, в котором погиб человек.

На юго-востоке страны и Среднем Западе прошла мощная буря. В результате во многих районах сложилась опасная ситуация, в том числе на дорогах. В аэропортах 865 авиарейсов были отменены, и еще 7 тыс. задержаны. Специалисты предупреждают об опасности шторма жителей штатов Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота, Миннесота.

Ранее News.ru писал о том, что в Шотландии шесть грузовых автомобилей, находившихся на пароме, перевернулись на палубе в условиях экстремального ветра. Несколько машин скорой помощи вместе с полицией и пожарными службами были отправлены на место происшествия. Российский сухогруз «Кузьма Минин» двумя часами ранее сел на мель возле Корнуолла.


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