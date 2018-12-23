Снеговики захватили Интернет и спровоцировали флешмоб

Новый флешмоб захватил Интернет. Пользователи Instagram по всему миру лепят из снега различные фигуры и выкладывают фотографии своих творений на всеобщее обозрение.
Чаще всего это «креативные» снеговики или же инсталляции, совсем на них не похожие — скульптуры людей в различных позах, предметы или батальные сцены. Причём далеко не всегда авторы снежных композиций обладают художественными способностями, часто это самые обычные люди.
Многие используют хештег #snowart. Он становится востребованным уже не первый год. Поэтому некоторые хитрят и выкладывают прошлогодние фотографии. А есть и те, кто и вовсе использует чужие. Так или иначе, а заряд хорошего настроения пользователи Интернета друг другу передают.
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Snow cellist! This sculpture was made by our co-director @melusina.ld when she was in highschool; hopefully we won't be THIS cold during our festival! (Right @joshthecellist ??) . . . #coldmusicians #snowcellist #snow #winter #musicfestival #music #cellospringsfestival #snowbirds #musician #musicsculpture #snowsculpture #snowart #snowartist #femaleartist #cellofestival #yellowsprings #ohio
Ранее News.ru сообщал, что жители и гости Москвы будут отмечать Новый год со снегом. Метеорологи пообещали, что на улицах столицы образуется «хороший и красивый снежный покров».