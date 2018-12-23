Снеговики захватили Интернет и спровоцировали флешмоб

https://news.ru/storage/news/96ffb6969316ad4bfcb370b5f2fa2303/b865f800-945e-4c93-8703-299bf1ca4a7e_850.jpg Patrick Seeger/Global Look Press

Новый флешмоб захватил Интернет. Пользователи Instagram по всему миру лепят из снега различные фигуры и выкладывают фотографии своих творений на всеобщее обозрение.

Чаще всего это «креативные» снеговики или же инсталляции, совсем на них не похожие — скульптуры людей в различных позах, предметы или батальные сцены. Причём далеко не всегда авторы снежных композиций обладают художественными способностями, часто это самые обычные люди.

Многие используют хештег #snowart. Он становится востребованным уже не первый год. Поэтому некоторые хитрят и выкладывают прошлогодние фотографии. А есть и те, кто и вовсе использует чужие. Так или иначе, а заряд хорошего настроения пользователи Интернета друг другу передают.

Ранее News.ru сообщал, что жители и гости Москвы будут отмечать Новый год со снегом. Метеорологи пообещали, что на улицах столицы образуется «хороший и красивый снежный покров».