СНБО Украины проведёт встречу по окончании военного положения

https://news.ru/storage/news/f38c567b69f83ace5ebb8622a44afeca/6095709e-fba1-4eb1-9c39-0bc8892f2464_850.jpg Пресс-служба президента Украины

26 декабря пройдёт заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Встреча состоится в 14:00. Какие именно вопросы будут обсуждаться, пока неизвестно. Предыдущее заседание ведомства было 26 ноября. Тогда было решено ввести на 60 дней военное положение на всей украинской территории. Верховная рада приняла решение о введении военного положения только на 30 дней, поддержав президентский указ. Его срок истекает сегодня в 14:00.

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России, а также пояснил, для чего украинский президент Пётр Порошенко ввёл военное положение в 10 областях страны до 26 декабря.