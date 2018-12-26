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СНБО Украины проведёт встречу по окончании военного положения

Пресс-служба президента Украины

в мире [ версия для печати ]

26 декабря пройдёт заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Встреча состоится в 14:00. Какие именно вопросы будут обсуждаться, пока неизвестно. Предыдущее заседание ведомства было 26 ноября. Тогда было решено ввести на 60 дней военное положение на всей украинской территории. Верховная рада приняла решение о введении военного положения только на 30 дней, поддержав президентский указ. Его срок истекает сегодня в 14:00.

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России, а также пояснил, для чего украинский президент Пётр Порошенко ввёл военное положение в 10 областях страны до 26 декабря.


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