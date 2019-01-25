СМИ узнали о планах Трампа ввести чрезвычайное положение

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готовится ввести чрезвычайное положение вдоль южной границы страны. Об этом говорится в экстренной декларации, копия которой оказалась в распоряжении журналистов телеканала CNN.

Согласно документу, Трамп объявит чрезвычайное положение, чтобы обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса США, который ранее отказался предоставить на это деньги. Речь идёт о сумме $7 млрд. По мнению главы Белого дома, иностранцы, которые в большом количестве незаконно въезжают в страну, несут прямую угрозу национальной безопасности, сообщает CNN со ссылкой на текст декларации.

Противостояние Трампа и конгрессменов привело к самому затяжному шатдауну в истории страны. Правительственные структуры США прекратили работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Без финансирования остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства.

Как писал News.ru, 24 января Сенат США отказался принимать внесённый Трампом законопроект о прекращении шатдауна.