СМИ: Россия оставит Венесуэлу без авиабазы

Американское издание The National Interest объяснило, почему Россия не будет создавать авиабазу в Венесуэле. По мнению его обозревателя Майкла Пека, разговорами о возможном создании в Боливарианской республике постоянной авиабазы Москва просто хочет «запудрить мозги» американцам.
Ответ США на размещение в Венесуэле стратегических бомбардировщиков может быть очень жёстким.
«Если вы действительно хотите ввязаться в борьбу с Соединёнными Штатами, начните размещать оснащённые ядерными боеголовками бомбардировщики на заднем дворе Америки», — цитирует Пека RT.
Также автор издания отмечает, что авиабаза потребует механиков, специалистов по логистике и российских военных для охраны, нужны будут запасы топлива и запчастей, бомб, для защиты понадобятся системы ПВО и истребители. При этом правительство Венесуэлы сильнее нуждается в еде и наличных, нежели в оружии и самолётах.
«Как ни странно, но бомбардировщики Ту-160 на самом деле подчеркнули слабость России: Москва, как и во времена холодной войны, может предоставить своим союзникам большое количество вооружений, но не экономическую помощь», — считает Пек.
Ранее News.ru сообщал, что база с российскими сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками — носителями крылатых ракет в неядерном и ядерном оснащении создаст беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части США в пределах Западного полушария. Потенциальным районом развёртывания называют венесуэльский остров Орчила.