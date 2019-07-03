https://static.news.ru/photo/c622eb2e-9d51-11e9-834b-fa163e074e61_1024.jpg Марк Рютте Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте «на полях» саммита G20 провёл тайную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней шла речь о катастрофе рейса MH17.

О встрече в Осаке не сообщается ни на сайте Кремля, ни на сайте правительства Нидерландов, отмечает RTL Nieuws .

Я говорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов и для многих стран мира это всё ещё открытая рана. Поэтому если у меня будет возможность обсудить это с российским президентом ещё раз, я сделаю это, — цитирует Рютте издание.

Детали беседы премьер Нидерландов раскрывать не стал, заметив, что «обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы». Также он не стал уточнять, что сказал ему Путин.

Я не могу рассказать, что ответил мой собеседник из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника, — пояснил Рютте.

Ранее News.ru сообщал, что бывший глава ГРУ самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Дубинский отрицает свою вину в атаке на малайзийский Boeing MH17. По его словам, в день трагедии, 17 июля 2014 года, он находился в Донецке и даже не выезжал на место крушения. Обвинения в свой адрес он назвал «бредом». Сотрудничать со следствием нет смысла, поскольку результаты расследования были политизированы, заявил Дубинский.