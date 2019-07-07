https://static.news.ru/photo/c7c17fde-a0c3-11e9-bc5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/mrsmeghanmarkle

Стали известны наиболее вероятные претенденты на роль крёстных родителей новорождённого сына Меган Маркл и принца Гарри. Список кандидатов опубликовало британское издание The Sun .

Самым главным кандидатом называют близкого друга принца Гарри Чарли ван Штраубензи. Он был одним из 600 гостей на свадьбе королевской пары. На втором месте значится голливудский актёр Джордж Клуни. Замыкает тройку лидеров Марк Дайер. Его журналисты окрестили вторым отцом принца.

На роль крёстной Арчи, по мнению издания, может претендовать бывшая няня Гарри Тигги Петтифер, американская теннисистка Серена Уильямс и Кейт Миддлтон.

Ранее королевская семья Великобритании опубликовала первые снимки с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. На фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, писал News.ru.