Грузинское телевидение сообщает, что сотрудники МВД и демонстранты перешли в противостояние, слышны выстрелы.
Демонстрантов разгоняют слезоточивым газом, те в свою очередь переходят в наступление и используют всё, что попадётся под руку, в том числе железные конструкции, сообщает канал
Ранее News.ru писал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с заявлением к полицейским Тбилиси. Силовики в настоящий момент пытаются остановить вторжение протестующих граждан в здание парламента страны.