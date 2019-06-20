https://static.news.ru/photo/107d2b7a-93a8-11e9-a845-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleg Panfilov/Twitter

Грузинское телевидение сообщает, что сотрудники МВД и демонстранты перешли в противостояние, слышны выстрелы.

Демонстрантов разгоняют слезоточивым газом, те в свою очередь переходят в наступление и используют всё, что попадётся под руку, в том числе железные конструкции, сообщает канал Pirveli .

Ранее News.ru писал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с заявлением к полицейским Тбилиси. Силовики в настоящий момент пытаются остановить вторжение протестующих граждан в здание парламента страны.