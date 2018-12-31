94 представителя СМИ погибли в 2018 году

https://news.ru/storage/news/dd7dee630e19279bdd41cb51be2c37aa/5c27ddce-729d-448b-98ef-235a829e323d_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

По итогам 2018 года погибло на 12 представителей СМИ больше, чем годом ранее, сообщили в Международной федерации журналистов. В этом году в список погибших попали 84 журналиста и оператора, ставших жертвами целенаправленных убийств, подрывов и перестрелок.

Кроме того, погибли 10 сотрудников СМИ, которые работали водителями, охранниками или помощниками. По мнению федерации, это указывает на продолжающийся кризис безопасности в сфере журналистики.

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в Афганистане и Мексике. На долю этих стран в 2018 году пришлось 16 и 11 жертв соответственно. 9 журналистов погибли в Йемене, 8 — в Сирии, 7 — в Индии.

Федерация вновь обратилась в ООН с просьбой принять на Генассамблее конвенцию о безопасности и защите журналистов, которую организация передала дипломатам в Нью-Йорке в октябре 2017 года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура района Бакыркёй в Стамбуле начала расследование против ведущего телеканала Fox TV Фатиха Портакала. Это связано со словами журналиста, сказанными им во время выпуска новостей.