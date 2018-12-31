USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent54.67 $ Bitcoin3,778.40 $
МОСКВА-3°C16:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

94 представителя СМИ погибли в 2018 году

Игорь Иванко/АГН "Москва"

в мире [ версия для печати ]

По итогам 2018 года погибло на 12 представителей СМИ больше, чем годом ранее, сообщили в Международной федерации журналистов. В этом году в список погибших попали 84 журналиста и оператора, ставших жертвами целенаправленных убийств, подрывов и перестрелок.

Кроме того, погибли 10 сотрудников СМИ, которые работали водителями, охранниками или помощниками. По мнению федерации, это указывает на продолжающийся кризис безопасности в сфере журналистики.

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в Афганистане и Мексике. На долю этих стран в 2018 году пришлось 16 и 11 жертв соответственно. 9 журналистов погибли в Йемене, 8 — в Сирии, 7 — в Индии.

Федерация вновь обратилась в ООН с просьбой принять на Генассамблее конвенцию о безопасности и защите журналистов, которую организация передала дипломатам в Нью-Йорке в октябре 2017 года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура района Бакыркёй в Стамбуле начала расследование против ведущего телеканала Fox TV Фатиха Портакала. Это связано со словами журналиста, сказанными им во время выпуска новостей.


#гибель #журналисты #СМИ
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
в мире 22:16, 28 декабря 2018
Посол Украины ответил журналисту из Австрии
общество 10:35, 28 декабря 2018
Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках
в мире 09:34, 28 декабря 2018
Украина запретила въезд журналисту из Египта за имя сына
Лента новостей
общество 16:30
Евгений Малкин почтил память погибших в Магнитогорске
происшествия 16:30
Россия уведомила США о задержанном за шпионаж
общество 16:27
Срок пребывания жителей Донбасса в России увеличен
в мире 16:27
Землетрясение произошло в пригороде Каира
происшествия 16:14
Горячая линия МЧС Магнитогорска приняла сотни звонков
Другие новости
в мире 16:27
Землетрясение произошло в пригороде Каира
в мире 15:55
Авиаудар Ирака уничтожил десятки командиров ИГ
в мире 15:48
Новый поворот произошёл в деле убийства Хашогги
в мире 15:30
Южная Корея опровергла слежку за гражданами
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top