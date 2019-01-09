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Немецкий журналист призвал Запад учиться у России

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Журналисты Германии назвали несколько сфер, в которых ФРГ есть чему поучиться у России.

РФ, которую на Западе принято считать отсталой страной, может в некоторых вещах послужить хорошим примером, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt. В Германии из-за технических проблем с 2006 года не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург. В то время, как в Москве работает четыре полноценных аэрокомплекса, в которых нет проблем ни с выдачей багажа, ни с дорогой до города.

Что касается другого вида транспорта — железнодорожного, то российские поезда в 9 из 10 случаев приходят вовремя даже в снегопад. Пассажиры в Германии могли бы позавидовать такой пунктуальности, отмечает издание. Кроме того, приводится в пример и московское метро, которое развивается интенсивнее берлинского. За последнее десятилетие в российской столице открылось почти 50 новых станций, в немецкой — лишь три.

Издание также отметило развитие Сети. Средняя скорость Интернета в России в пять раз выше, чем в Германии, а во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Ранее западные издания отреагировали на большую пресс-конференцию президента России в конце 2018 года, писал News.ru. Большой интерес у журналистов вызвали ответы главы государства, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.


#германия #россия #СМИ
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