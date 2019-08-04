Беспилотники сторонников йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), атаковали аэропорты городов Абха и Наджран в Саудовской Аравии (САР).
Об этом сообщил йеменский телеканал
Кроме того, атаке подверглась авиабаза Короля Халида, которая расположена на юго-западе САР. Йеменский телеканал пояснил, что целью нападения были военные объекты.
По данным
Военные действия между хуситами и сторонниками действующего главы Хади, которого поддерживает возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, идут в Йемене с 2015 года.
Хуситы уже не первый раз атакуют авиаузлы с помощью дронов. Как ранее писал News.ru, в июне 2019 года целью беспилотников «Ансар Аллах» стали аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии.