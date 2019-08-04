https://static.news.ru/photo/685c19fc-b755-11e9-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Беспилотники сторонников йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), атаковали аэропорты городов Абха и Наджран в Саудовской Аравии (САР).

Об этом сообщил йеменский телеканал Al Massira , который отмечает, что работа воздушных гаваней была нарушена.

Кроме того, атаке подверглась авиабаза Короля Халида, которая расположена на юго-западе САР. Йеменский телеканал пояснил, что целью нападения были военные объекты.

По данным Reuters , в САР пока не подтвердили факт атаки.

Военные действия между хуситами и сторонниками действующего главы Хади, которого поддерживает возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, идут в Йемене с 2015 года.

Хуситы уже не первый раз атакуют авиаузлы с помощью дронов. Как ранее писал News.ru, в июне 2019 года целью беспилотников «Ансар Аллах» стали аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии.