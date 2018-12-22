USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова

most. life/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет в Азов ракетный корабль, готовый к столкновению». В статье сообщается, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне угрозы войны между Москвой и Киевом.

Автор указывает, что фрегат был замечен в 1,5 морских миль от крымского побережья в районе Феодосии. И самое страшное — на борту корабля очевидец увидел вертолёт, отмечает Daily Express.

В публикации не уточняется, что фрегат находится в российских территориальных водах. Материал проиллюстрирован коллажем с изображением рассерженного президента России Владимира Путина на фоне моря и корабля.

Автор вспоминает инцидент в Керченском проливе и делает вывод, что российско-украинский «кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту».

Ранее News.ru сообщал, что британские морские пехотинцы прибудут на Украину для обучения местных военных. О совместных учениях договорились в Одессе украинский министр обороны Степан Полторак и его британский коллега Гэвин Уильямсон. Британцы будут готовить местных морпехов.


самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
оружие 13:34, 21 декабря 2018
Ракетный фрегат РФ выдвинулся в Азовское море
общество 16:57, 19 декабря 2018
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
в мире 22:44, 13 декабря 2018
Страны ЕС выступили против введения санкций из-за Азова
Лента новостей
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
политика 00:38
Путин и Медведев поздравили Алиева с днём рождения
в мире 00:34
Помпео: Россия должна выполнить свои обещания по Сирии
Другие новости
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top