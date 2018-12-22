СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова

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Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет в Азов ракетный корабль, готовый к столкновению». В статье сообщается, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне угрозы войны между Москвой и Киевом.

Автор указывает, что фрегат был замечен в 1,5 морских миль от крымского побережья в районе Феодосии. И самое страшное — на борту корабля очевидец увидел вертолёт, отмечает Daily Express.

В публикации не уточняется, что фрегат находится в российских территориальных водах. Материал проиллюстрирован коллажем с изображением рассерженного президента России Владимира Путина на фоне моря и корабля.

Автор вспоминает инцидент в Керченском проливе и делает вывод, что российско-украинский «кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту».

Ранее News.ru сообщал, что британские морские пехотинцы прибудут на Украину для обучения местных военных. О совместных учениях договорились в Одессе украинский министр обороны Степан Полторак и его британский коллега Гэвин Уильямсон. Британцы будут готовить местных морпехов.