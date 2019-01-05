Смерть россиянина в Таиланде не связана с ураганом

Представители посольства России в Таиланде считают, что гибель россиянина на острове Самуи провинции Сураттани не связана с ураганом «Пабук». Признаки, по которым можно спрогнозировать тайфун, появились на острове спустя день после трагедии.
2 января, когда погиб гражданин РФ, была обычная для этого времени года погода и обычные волны, так что связывать «Пабук» и инцидент неверно, заявили дипломаты.
В настоящее время консульский отдел посольства России в Таиланде постоянно находится на связи с родственниками погибшего и полицией, сообщает «360».
Ранее News.ru писал, что турист из России утонул на острове Самуи в Таиланде во время тропического шторма «Пабук». Десятки тысяч туристов покинули островную часть страны из-за непогоды.